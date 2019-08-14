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Избиение девочки в Ингушетии 28 минут назад
"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе
Родная мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе.
Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила РИА Новости, что женщина пришла к ней с адвокатом, потребовала вернуть ей дочь и оплатить билеты до Москвы. Чахкиева отказалась, и тогда они стали угрожать обращениями с жалобой в различные надзорные органы, в том числе прокуратуру.
"Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта. Где она раньше была?" — рассказала Чахкиева.
Семилетнюю девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. У нее были множественные травмы — переломы, гангрены, ушибы, порезы, укусы и ожоги. Девочку перевели на лечение в Москву, но спасти ей руку все же не удалось. Врачи ампутировали девочке часть правой руки. Сейчас ее состояние улучшается. Детский омбудсмен региона Чахкиева временно стала законным представителем ребенка.
Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, ребенок рос в семье тети по отцовской линии, при этом документы об опеке не были оформлены. Тетя и стала главной подозреваемой по делу. Мака Ганиева арестована на 2 месяца. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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