Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка
В Омской области вторые сутки продолжатся поиски потерявшегося в лесу 3-летнего Коли Бархатова. Волонтеры и бойцы Росгвардии не стали прерывать их на ночь. Как получилось, что мальчик ушел в тайгу? Каковы технологии поиска людей в подобных случаях?
Трехлетний Коля Бархатов потерялся во вторник днем. Он вместе с родителями приехал собирать грибы и ягоды на новую поляну. В какой-то момент ребенок закапризничал и попросился в машину. Как рассказал отец, желание Коли выполнили и в дальнейшем старались не выпускать автомобиль из виду. Но в этом районе очень высокая трава. И момент, когда мальчик вышел из машины, никто не увидел.
"Мы собирали ягоды. Здесь была высокая трава. Не уследили, видимо, мальчик потерялся", — говорит отец Коли Степан Бархатов.
- Вы его почему оставили в машине, не взяли с собой?
- Он со мной все время был, я просто не знаю...Давайте позже, не сейчас.
К поискам Коли привлечено уже более 700 человек. Это спасатели, полицейские, местные жители, волонтеры, причем некоторые приехали издалека — из Новосибирска, Красноярска. Сейчас, когда в Омской области уже поздняя ночь, для осмотра территории используют вертолет Росгвардии с тепловизором. Также в район спасательной операции направляется уже третий самолет малой авиации из Москвы. В воздух подняли несколько квадрокоптеров, которые фотографируют участки леса. Каждый снимок анализируется специалистами. По последней информации, на одном из них увидели что-то похожее на человеческие следы.
"Работала малая авиация на предельно низких высотах, чтобы сделать съемку и посмотреть территорию с помощью тепловизора. Как только будут результаты, они будут обработаны. И в эти зоны будут отправлены пешие поисковые группы, чтобы на месте смотреть, что конкретно увидели люди на этой фотографии: действительно следы нашего ребенка, следы его присутствия, его вещи или какие-то не имеющие отношения к нашему поиску предметы", — рассказала руководитель отряда "Лиза Алерт Новосибирск" Алеся Яблонских.
Ребенок потерялся в местности со сложным рельефом. Это район с большим количеством небольших речек и болот. Это существенно осложняет поиски, поскольку волонтеры вынуждены обходить топи, и внушает опасения. По статистике, около 90 процентов детей, потерявшихся в дикой природе, утонули.
При поиске малышей местность обычно прочесывают. Лес делят на квадраты, каждый из которых берет на себя одна группа численностью до 30 человек. В нынешней спасательной операции волонтеры из-за травы по пояс стараются держаться максимально близко друг к другу.
Сейчас в ходе поисков используется и работа на отклик. Волонтеры обычно просто кричат "ау" или имя пропавшего. Выкрики рекомендуется повторять через каждые сто метров. Для поиска Коли Бархатова включают запись голоса его мамы.
Повторюсь, поиски Коли Бархатова идут уже вторые сутки. На счастье, ночи летом в Омской области не такие холодные, и шансы на благополучный исход остаются. В 2014-м году в регионе спасли 3-летнюю девочку, которая провела ночь в промозглую погоду в майском лесу.
Ну, и многие помнят историю с Кариной Чикитовой, которая провела в якутской тайге 12 дней. На тот момент ей было 3 года 9 месяцев. Правда, в течение 9 дней с девочкой был щенок, который согревал ее своим теплом. В их честь в аэропорту Якутска установили памятник.
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование дела об исчезновении ребенка.
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