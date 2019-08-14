Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 августа 201922:20 (обновлено в 22:55)

Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

В Омской области вторые сутки продолжатся поиски потерявшегося в лесу 3-летнего Коли Бархатова. Волонтеры и бойцы Росгвардии не стали прерывать их на ночь. Как получилось, что мальчик ушел в тайгу? Каковы технологии поиска людей в подобных случаях?

Трехлетний Коля Бархатов потерялся во вторник днем. Он вместе с родителями приехал собирать грибы и ягоды на новую поляну. В какой-то момент ребенок закапризничал и попросился в машину. Как рассказал отец, желание Коли выполнили и в дальнейшем старались не выпускать автомобиль из виду. Но в этом районе очень высокая трава. И момент, когда мальчик вышел из машины, никто не увидел.

"Мы собирали ягоды. Здесь была высокая трава. Не уследили, видимо, мальчик потерялся", — говорит отец Коли Степан Бархатов.

- Вы его почему оставили в машине, не взяли с собой?

- Он со мной все время был, я просто не знаю...Давайте позже, не сейчас.

К поискам Коли привлечено уже более 700 человек. Это спасатели, полицейские, местные жители, волонтеры, причем некоторые приехали издалека — из Новосибирска, Красноярска. Сейчас, когда в Омской области уже поздняя ночь, для осмотра территории используют вертолет Росгвардии с тепловизором. Также в район спасательной операции направляется уже третий самолет малой авиации из Москвы. В воздух подняли несколько квадрокоптеров, которые фотографируют участки леса. Каждый снимок анализируется специалистами. По последней информации, на одном из них увидели что-то похожее на человеческие следы.

"Работала малая авиация на предельно низких высотах, чтобы сделать съемку и посмотреть территорию с помощью тепловизора. Как только будут результаты, они будут обработаны. И в эти зоны будут отправлены пешие поисковые группы, чтобы на месте смотреть, что конкретно увидели люди на этой фотографии: действительно следы нашего ребенка, следы его присутствия, его вещи или какие-то не имеющие отношения к нашему поиску предметы", — рассказала руководитель отряда "Лиза Алерт Новосибирск" Алеся Яблонских.

Ребенок потерялся в местности со сложным рельефом. Это район с большим количеством небольших речек и болот. Это существенно осложняет поиски, поскольку волонтеры вынуждены обходить топи, и внушает опасения. По статистике, около 90 процентов детей, потерявшихся в дикой природе, утонули.

При поиске малышей местность обычно прочесывают. Лес делят на квадраты, каждый из которых берет на себя одна группа численностью до 30 человек. В нынешней спасательной операции волонтеры из-за травы по пояс стараются держаться максимально близко друг к другу.

Сейчас в ходе поисков используется и работа на отклик. Волонтеры обычно просто кричат "ау" или имя пропавшего. Выкрики рекомендуется повторять через каждые сто метров. Для поиска Коли Бархатова включают запись голоса его мамы.

Повторюсь, поиски Коли Бархатова идут уже вторые сутки. На счастье, ночи летом в Омской области не такие холодные, и шансы на благополучный исход остаются. В 2014-м году в регионе спасли 3-летнюю девочку, которая провела ночь в промозглую погоду в майском лесу.

Ну, и многие помнят историю с Кариной Чикитовой, которая провела в якутской тайге 12 дней. На тот момент ей было 3 года 9 месяцев. Правда, в течение 9 дней с девочкой был щенок, который согревал ее своим теплом. В их честь в аэропорту Якутска установили памятник.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование дела об исчезновении ребенка.

Текст: Метеовести

Сейчас

22:40

Полицейские Москвы нашли пропавшее авто с девочкой

21:51

В Москве угнали автомобиль с ребенком

18:14

В аэропорт Гонконга не будут пускать без билета

16:01

В России зафиксирована вторая за год дефляция

15:20

В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями

14:50

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

14:47

Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

1 час назад
Пока Зеленский пытается уволить Кличко, в Раде снова спорят о русском

Пока Зеленский пытается уволить Кличко, в Раде снова спорят о русском

2 часа назад
Кого может коснуться запрет на старые автомобили

Кого может коснуться запрет на старые автомобили

3 часа назад
"Фейсбук" признался в прослушке пользователей

"Фейсбук" признался в прослушке пользователей

3 часа назад
Полиция задержала мужчину, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе

Полиция задержала мужчину, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе

4 часа назад
"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

1 час назад
Порвали стереотипы: хип-хоперы из России взяли золото на чемпионате мира в США

Порвали стереотипы: хип-хоперы из России взяли золото на чемпионате мира в США

2 часа назад
Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

5 часов назад
Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

7 часов назад
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

4 часа назад
Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

9 часов назад
Американскую туристку оштрафовали в Киселевске по заявлению мэра города

Американскую туристку оштрафовали в Киселевске по заявлению мэра города

4 часа назад
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

9 часов назад
Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы

Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы

2 часа назад
Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

4 часа назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

9 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Жильцы московской коммуналки считают, что подверглись рейдерскому захвату

Жильцы московской коммуналки считают, что подверглись рейдерскому захвату

1 час назад
Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

1 час назад
Хабиб Нурмагомедов считает, что Сулейманов достоин играть в сборной России

Хабиб Нурмагомедов считает, что Сулейманов достоин играть в сборной России

2 часа назад
Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один

Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один

3 часа назад
Китай требует от Запада "не совать нос" в Гонконг

Китай требует от Запада "не совать нос" в Гонконг

4 часа назад
"Макбуки" могут запретить проносить в самолет

"Макбуки" могут запретить проносить в самолет

4 часа назад
Пакистанские пограничники не приняли праздничные подарки от индийских коллег

Пакистанские пограничники не приняли праздничные подарки от индийских коллег

4 часа назад
Страшная тайна рождения русской американки

Страшная тайна рождения русской американки

5 часов назад
Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

5 часов назад
Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека

Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека

5 часов назад
Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз

Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз

5 часов назад
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин

Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин

6 часов назад
Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

6 часов назад
Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе

Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе

6 часов назад
Злоупотребление электронными девайсами ухудшает понимание научной информации

Злоупотребление электронными девайсами ухудшает понимание научной информации

6 часов назад
Сезонные овощи устроили вторую за год дефляцию

Сезонные овощи устроили вторую за год дефляцию

7 часов назад
Повлиять на пол потомства поможет новый метод "сортировки" спермы

Повлиять на пол потомства поможет новый метод "сортировки" спермы

7 часов назад
В омской тайге ищут 3-летнего мальчика, которого родители оставили в машине

В омской тайге ищут 3-летнего мальчика, которого родители оставили в машине

7 часов назад
Уэйн Руни намерен побороть алкоголизм с помощью нанятого психолога

Уэйн Руни намерен побороть алкоголизм с помощью нанятого психолога

7 часов назад
Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

8 часов назад
Талисманы удачи и ритуальные фигурки: в Помпеях обнаружен "клад колдуньи"

Талисманы удачи и ритуальные фигурки: в Помпеях обнаружен "клад колдуньи"

8 часов назад
Друг Джигарханяна прокомментировал слухи о госпитализации артиста

Друг Джигарханяна прокомментировал слухи о госпитализации артиста

8 часов назад
Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

8 часов назад
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

8 часов назад
Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

8 часов назад
Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

8 часов назад
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

9 часов назад
Бумажные осы превратили машину в огромное гнездо

Бумажные осы превратили машину в огромное гнездо

10 часов назад
Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

10 часов назад
Самарская набережная. Фотолента

Самарская набережная. Фотолента

10 часов назад
Подростки зарабатывали тысячи долларов на мемах, но в одночасье потеряли все

Подростки зарабатывали тысячи долларов на мемах, но в одночасье потеряли все

10 часов назад
Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

10 часов назад
Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет

Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет

11 часов назад
Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

11 часов назад
Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

13 часов назад
Стала известна судьба пропавшего российского борца с рабством

Стала известна судьба пропавшего российского борца с рабством

14 часов назад
Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи

Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи

14 часов назад