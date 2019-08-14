Полицейские Москвы нашли пропавшее авто с девочкой

Полицейские нашли восьмилетнюю девочку, которую отец оставил в автомобиле, эвакуированном из переулка в центре Москвы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок самостоятельно выбрался из автомобиля и стал ждать отца рядом с ней. В итоге девочку сопроводили к родителям. Отмечается, что мужчина оставил машину с дочерью и забыл, где припарковал.

Ранее сообщалось, что мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы, сообщив, что в салоне находился ребенок.