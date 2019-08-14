"Спартак" близок к покупке Тамеза

Московский "Спартак" близок к покупке полузащитника французской "Ниццы" Адриена Тамеза. Примерная стоимость 25-летнего футболиста – 10 миллионов евро.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока. "Ницца" в свою очередь приступила к поиску замены одному из основных игроков.

Адриен Тамез родился в Лилле и является воспитанником местного клуба. Он выступал за "Нанси", "Валансьен", а с 2017 года играет за "Ниццу". В прошлом сезоне Адриен провел 40 матчей, отдал 4 передачи и получил 7 предупреждений.