Американский актер Эрик Робертс сообщил о желании получить гражданство РФ

Американский актер Эрик Энтони Робертс сообщил, что хотел бы получить гражданство РФ. Такое заявление он сделал в среду, 14 августа, на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", проходящем в Сочи.

Как отметил актер, Россия напоминает ему Америку. Робертс подчеркнул, что очень любит Россию, очень хочет и никак не может дождаться, когда получит второе гражданство – российское.

Актер рассказал, что приезжает в Сочи уже во второй раз. Впервые он приезжал в этот город около 15 лет назад и еще тогда подумал, что это очень хорошее место, в которое обязательно надо будет вернуться еще раз. Как признался Робертс, он очень любит боевые искусства, поэтому приехал в Россию, чтобы поприсутствовать на турнире "Плотформа S-70".

Сочи принимает турнир "Плотформа S-70" уже в десятый раз, напоминает ТАСС. организаторы соревнований – московский Центр спорта и образования "Самбо-70", LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации мэрии города Сочи и Краснодарского края.

Эрик Энтони Робертс – американский актер телевидения и кино, номинант на премии "Золотой глобус" и "Оскар", старший брат актрисы Джулии Робертс. Он снялся более чем в 400 кинолентах. Среди них "Неудержимые" Сильвестра Сталлоне, "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Поезд-беглец" Андрея Кончаловского и другие.