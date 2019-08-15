Гостелевидение САР: в Идлибе боевики сбили самолет ВВС Сирии

В среду, 14 августа, в сирийской провинции Идлиб боевики вооруженных группировок сбили самолет ВВС САР. О судьбе пилота до настоящего времени ничего неизвестно. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии, ссылаясь на военный источник.

Как уточняется, террористические вооруженные группировки, базирующиеся в районе Тамания, сбили один из военных самолетов ВВС Сирии, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Как отметил источник, самолет был сбит ракетой, о судьбе пилота ничего не сообщается.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня", напоминает РИА Новости. Командование вооруженных сил Сирии заявило об остановке боевых действий при условии, что Турция выполнит свои обязательства по российско-турецкому договору, подписанному в Сочи в сентябре 2018 года. Отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе являлся основным пунктом договора, напоминает РИА Новости.

Спустя три дня, 5 августа, армия САР возобновила операцию, так как бандформирования не выполнили условия и, воспользовавшись затишьем, попытались атаковать позиции сирийской армии, находящиеся на севере провинции Хама, и неоднократно обстреливали жилые поселения в этом районе.