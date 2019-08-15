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15 августа 201900:06

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

Антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в получении взятки.

По этом же делу задержан помощник чиновника, передает телеканал "Россия 24".

По данным следствия, подозреваемые требовали от представителя неназванного юридического лица более миллиона долларов за принятие неких решений. В момент задержания чиновники как раз получили часть этой суммы — 480 тысяч долларов.

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