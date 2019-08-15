Политический крах президента Макри: о ситуации в Аргентине

Президент Аргентины отчаянно пытается спасти свое политическое будущее. За два месяца до выборов рейтинг Маурисио Макри почти не оставляет ему шансов на переизбрание. Чтобы вернуть доверие народа, глава государства объявил что-то вроде "аукциона неслыханной щедрости". Что обещает аргентинский президент и с кем соперничает?

Снизить подоходный налог, заморозить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и увеличить субсидии. Президент Аргентины, похоже, готов на все, лишь бы избежать политического краха. Маурисио Макри щедро раздает обещания.

"Эти меры принесут облегчение 17 миллионам рабочих и их семьям, всем представителям малого и среднего бизнеса. Я знаю, что они переживают сейчас момент неопределенности. В сентябре и октябре у людей в карманах появится по две тысячи дополнительных песо", — обещает президент Аргентины Маурисио Макри.

Терпение аргентинцев на исходе. По статистике, каждый десятый житель страны сегодня безработный. Инфляция — 55 процентов в год. За последние два года национальная валюта — песо — подешевела к доллару в три раза. В начале этой недели — новый обвал.

"Я не раз видел трудные времена, но сейчас что-то нереальное. Подобных сложностей у меня не было за все 40 лет — с тех пор, как я открыл автосалон. Мне даже приходят мысли закрыть бизнес, и дело с концом", — рассказывает владелец автосалона Карлос Авогуарда.

"Когда дорожает доллар, дорожает и мука. Это происходит автоматически. Производители держатся, сколько могут, но в итоге все равно приходится повышать цены на продукцию", — объясняет владелец пекарни Алехандро Нигро.

Вместе с национальной валютой обвалился и рынок акций. Иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране. Агентство Bloomberg оценило вероятность дефолта Аргентины в 75 процентов.

Все это стало реакцией рынков на итоги президентских праймериз, которые прошли в минувшие выходные. По результатам, лидирует оппозиционный политик левых взглядов Альберто Фернандес: он набрал почти 50 процентов голосов. При этом за действующего главу государства Маурисио Макри голосует меньше трети избирателей.

По аргентинским законам, для победы в первом туре достаточно набрать 45 процентов голосов. Получается, проведи Аргентина выборы прямо сейчас, президентское кресло досталось бы Фернандесу.

"Мы здесь не для того, чтобы вернуть прошлое, а чтобы создать новую Аргентину, которая сохранит все лучшее и при этом положит конец эпохе лжи, даст аргентинцам лучшее будущее", — отмечает политика Альберто Фернандес.

Оппозиционный политик выдвигается в паре с Кристиной Фернандес де Киршнер. У нее большой опыт в аргентинской политике как в качестве главы государства, так и в должности первой леди в эпоху президентства Нестора Киршнера. На двоих супружеская пара была у власти 12 лет. По итогам Нестора Киршнера обвинили в финансовых махинациях и растрате бюджетных средств. А его жену — в преступном сговоре с целью отмывания денег. Это не мешает Кристине сделать новую попытку вернуться в большую политику.

"Мы хотим поставить аргентинцев на ноги. В декабре республике понадобится новое правительство, и это произойдет при президенте Альберто Фернандесе. Я уверена, что он будет работать великолепно — так же, как Нестор Киршнер в свое время", — говорит президент Аргентины в 2007-2015 годах Кристина Фернандес де Киршнер.

Соратница Альберто Фернандеса взывает к исторической памяти народа: в период правления четы Киршнер у аргентинцев действительно был неплохой уровень жизни — государство индексировало пенсии, поддерживало малообеспеченные слои. Теперь такого нет.

Маурисио Макри урезал расходы на социальную сферу, отменил субсидии на электричество и газ. Таким образом ему удалось заручиться поддержкой Международного валютного фонда. Эта поддержка может добавить Макри несколько очков. Если только МВФ не передумает предоставлять кредит на фоне последних щедрых обещаний президента. Тогда аргентинцы рискуют остаться и без соцподдержки государства, и без иностранной помощи.