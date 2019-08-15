Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 августа 201905:05 Дарья Тихомирова

Политический крах президента Макри: о ситуации в Аргентине

Политический крах президента Макри: о ситуации в Аргентине

Президент Аргентины отчаянно пытается спасти свое политическое будущее. За два месяца до выборов рейтинг Маурисио Макри почти не оставляет ему шансов на переизбрание. Чтобы вернуть доверие народа, глава государства объявил что-то вроде "аукциона неслыханной щедрости". Что обещает аргентинский президент и с кем соперничает?

Снизить подоходный налог, заморозить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и увеличить субсидии. Президент Аргентины, похоже, готов на все, лишь бы избежать политического краха. Маурисио Макри щедро раздает обещания.

"Эти меры принесут облегчение 17 миллионам рабочих и их семьям, всем представителям малого и среднего бизнеса. Я знаю, что они переживают сейчас момент неопределенности. В сентябре и октябре у людей в карманах появится по две тысячи дополнительных песо", — обещает президент Аргентины Маурисио Макри.

Терпение аргентинцев на исходе. По статистике, каждый десятый житель страны сегодня безработный. Инфляция — 55 процентов в год. За последние два года национальная валюта — песо — подешевела к доллару в три раза. В начале этой недели — новый обвал.

"Я не раз видел трудные времена, но сейчас что-то нереальное. Подобных сложностей у меня не было за все 40 лет — с тех пор, как я открыл автосалон. Мне даже приходят мысли закрыть бизнес, и дело с концом", — рассказывает владелец автосалона Карлос Авогуарда.

"Когда дорожает доллар, дорожает и мука. Это происходит автоматически. Производители держатся, сколько могут, но в итоге все равно приходится повышать цены на продукцию", — объясняет владелец пекарни Алехандро Нигро.

Вместе с национальной валютой обвалился и рынок акций. Иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране. Агентство Bloomberg оценило вероятность дефолта Аргентины в 75 процентов.

Все это стало реакцией рынков на итоги президентских праймериз, которые прошли в минувшие выходные. По результатам, лидирует оппозиционный политик левых взглядов Альберто Фернандес: он набрал почти 50 процентов голосов. При этом за действующего главу государства Маурисио Макри голосует меньше трети избирателей.

По аргентинским законам, для победы в первом туре достаточно набрать 45 процентов голосов. Получается, проведи Аргентина выборы прямо сейчас, президентское кресло досталось бы Фернандесу.

"Мы здесь не для того, чтобы вернуть прошлое, а чтобы создать новую Аргентину, которая сохранит все лучшее и при этом положит конец эпохе лжи, даст аргентинцам лучшее будущее", — отмечает политика Альберто Фернандес.

Оппозиционный политик выдвигается в паре с Кристиной Фернандес де Киршнер. У нее большой опыт в аргентинской политике как в качестве главы государства, так и в должности первой леди в эпоху президентства Нестора Киршнера. На двоих супружеская пара была у власти 12 лет. По итогам Нестора Киршнера обвинили в финансовых махинациях и растрате бюджетных средств. А его жену — в преступном сговоре с целью отмывания денег. Это не мешает Кристине сделать новую попытку вернуться в большую политику.

"Мы хотим поставить аргентинцев на ноги. В декабре республике понадобится новое правительство, и это произойдет при президенте Альберто Фернандесе. Я уверена, что он будет работать великолепно — так же, как Нестор Киршнер в свое время", — говорит президент Аргентины в 2007-2015 годах Кристина Фернандес де Киршнер.

Соратница Альберто Фернандеса взывает к исторической памяти народа: в период правления четы Киршнер у аргентинцев действительно был неплохой уровень жизни — государство индексировало пенсии, поддерживало малообеспеченные слои. Теперь такого нет.

Маурисио Макри урезал расходы на социальную сферу, отменил субсидии на электричество и газ. Таким образом ему удалось заручиться поддержкой Международного валютного фонда. Эта поддержка может добавить Макри несколько очков. Если только МВФ не передумает предоставлять кредит на фоне последних щедрых обещаний президента. Тогда аргентинцы рискуют остаться и без соцподдержки государства, и без иностранной помощи.

Сейчас

04:13

У филадельфийского стрелка могут быть заложники

03:29

Стрелок в Филадельфии не собирается сдаваться

01:11

В Филадельфии прогремела стрельба

22:40

Полицейские Москвы нашли пропавшее авто с девочкой

21:51

В Москве угнали автомобиль с ребенком

18:14

В аэропорт Гонконга не будут пускать без билета

16:01

В России зафиксирована вторая за год дефляция

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

2 часа назад
В Совете Федерации прокомментировали планы Польши поднять цены на транзит российского газа

В Совете Федерации прокомментировали планы Польши поднять цены на транзит российского газа

3 часа назад
РЖД: постельное белье после поездки обязаны убирать проводники

РЖД: постельное белье после поездки обязаны убирать проводники

4 часа назад
Стрелок в Филадельфии не собирается сдаваться

Стрелок в Филадельфии не собирается сдаваться

2 часа назад
Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь прекратила голодовку

2 часа назад
Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

Поиски 3-летнего Коли Бархатова: квадрокоптер снял нечто похожее на следы ребенка

7 часов назад
"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

8 часов назад
Гостелевидение САР: в Идлибе боевики сбили самолет ВВС Сирии

Гостелевидение САР: в Идлибе боевики сбили самолет ВВС Сирии

4 часа назад
Пока Зеленский пытается уволить Кличко, в Раде снова спорят о русском

Пока Зеленский пытается уволить Кличко, в Раде снова спорят о русском

8 часов назад
Порвали стереотипы: хип-хоперы из России взяли золото на чемпионате мира в США

Порвали стереотипы: хип-хоперы из России взяли золото на чемпионате мира в США

9 часов назад
Трамп намекнул на возможную "личную встречу" с Си Цзиньпином

Трамп намекнул на возможную "личную встречу" с Си Цзиньпином

3 часа назад
Песков: сокращение рабочей недели в Кремле пока не обсуждалось

Песков: сокращение рабочей недели в Кремле пока не обсуждалось

4 часа назад
Кого может коснуться запрет на старые автомобили

Кого может коснуться запрет на старые автомобили

9 часов назад
Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

12 часов назад
Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

13 часов назад
Сотрудники Microsoft прослушивают аудиозаписи и диалоги пользователей

Сотрудники Microsoft прослушивают аудиозаписи и диалоги пользователей

5 часов назад
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

10 часов назад
Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

15 часов назад
На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

5 часов назад
Американскую туристку оштрафовали в Киселевске по заявлению мэра города

Американскую туристку оштрафовали в Киселевске по заявлению мэра города

10 часов назад
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

15 часов назад
Угроза рецессии посеяла панику на рынках

Угроза рецессии посеяла панику на рынках

1 час назад
Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы

Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы

8 часов назад
Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

10 часов назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

15 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Суперкубок достался "Ливерпулю"

Суперкубок достался "Ливерпулю"

5 часов назад
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

5 часов назад
Котировки нефти упали на фоне опасений рецессии

Котировки нефти упали на фоне опасений рецессии

6 часов назад
Жильцы московской коммуналки считают, что подверглись рейдерскому захвату

Жильцы московской коммуналки считают, что подверглись рейдерскому захвату

7 часов назад
Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

8 часов назад
Хабиб Нурмагомедов считает, что Сулейманов достоин играть в сборной России

Хабиб Нурмагомедов считает, что Сулейманов достоин играть в сборной России

8 часов назад
Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один

Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один

10 часов назад
Китай требует от Запада "не совать нос" в Гонконг

Китай требует от Запада "не совать нос" в Гонконг

10 часов назад
Пакистанские пограничники не приняли праздничные подарки от индийских коллег

Пакистанские пограничники не приняли праздничные подарки от индийских коллег

10 часов назад
Страшная тайна рождения русской американки

Страшная тайна рождения русской американки

11 часов назад
Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

12 часов назад
Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

14 часов назад
Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

15 часов назад
Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

16 часов назад
Самарская набережная. Фотолента

Самарская набережная. Фотолента

16 часов назад
Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

17 часов назад
Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

17 часов назад
Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

19 часов назад