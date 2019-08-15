Суперкубок достался "Ливерпулю"

В Стамбуле прошел матч за Суперкубок Европы между двумя английскими клубами. Клубный чемпион континента "Ливерпуль" встречался с победителем Лиги Европы "Челси". Основное время встречи завершилось вничью 1:1, дополнительное – 2:2. Пенальти лучше пробили футболисты "Ливерпуля", которые и завоевали трофей.

В первом тайме интереснее смотрелись лондонцы, которые сумели забить два мяча. Но засчитан был только один из них – первый. Кристиан Пулишич получил мяч от Нголо Канте и в окружении четырех соперников сделал пас на Оливье Жиру. Француз точно пробил в дальний от Адриана угол. Гол самого Пулишича не засчитала французский арбитр Стефани Фраппар. Впервые в истории Суперкубка встречу обслуживала женская бригада судей.

Во втором тайме в составе "Ливерпуля" появился Роберто Фирмино, который через три минуты после своего появления на поле помог отличиться Садьо Мане. Бразилец выскочил один на один с Кепой Аррисабалагой и катнул мяч сенегальцу. Мане оставалось лишь поразить пустые ворота.

В дальнейшем игра шла на встречном курсе. "Челси" в конце снова забил. Но Фраппар не засчитала гол Мейсона Маунта, опять же из-за офсайда. Основное время завершилось вничью 1:1, и соперникам пришлось задержаться на поле еще на 30 минут.

В начале первого из дополнительных таймов Садьо Мане вывел "красных" вперед. И снова ему ассистировал Роберто Фирмино. Но "Челси" отыгрался довольно быстро. В штрафной "Ливерпуля" был сбит Теемо Эбрахам, и Стефани Фраппар назначила пенальти. Жоржиньо безупречно выполнил 11-метровый – 2:2.

На некоторое время игра успокоилась. Но на 113 минуте последовала вспышка активности "синих". Адриан с огромным трудом отразил удар Маунта, а затем мяч пролетел рядом со штангой после удара Педро Родригеса.

Дополнительное время также не выявило победителя. Пришлось прибегнуть к серии пенальти. Футболисты "Ливерпуля" забили все пять ударов, а нападающий "Челси" Теему Абрахам не использовал попытку. "Ливерпуль" выиграл 5:4 и завоевал Суперкубок.