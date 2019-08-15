РЖД: постельное белье после поездки обязаны убирать проводники

Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД — пояснила, кто должен убирать постельное белье после поездки. Это — обязанность проводника.

Сдавать постельное белье после поездки не нужно, сообщили в ФПК. После прибытия на конечную станцию его уберет проводник. Поводом для разъяснений стало видео, распространенное в соцсетях. На кадрах пассажирка устроила проводнику скандал в ответ на его просьбу сдать постельное белье.

По просьбе пассажира проводник также обязан застелить белье перед поездкой, однако в первую очередь эта помощь оказывается людям с ограниченными физическими возможностями, пожилым людям и пассажирам с детьми.

В фирменных поездах, а также во всех вагонах СВ и люкс постельное белье на верхних полках застилается перед отправлением, напоминает РИА Новости. Если вагон оборудован полками-трансформерами, проводники также застилают белье на нижних местах.