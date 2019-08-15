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Стрельба в Америке 45 минут назад

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15 августа 201901:52

Стрельба в Филадельфии: Трамп следит за ситуацией, стрелок отбивается от спецназа

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В Филадельфии прогремела стрельба. Один из преступников задержан, второй до сих пор скрывается в доме и отбивается от спецназа.

ЧП произошло во время спецоперации по поимке наркоторговцев, передает РИА Новости. Ранены шесть полицейских. Их жизни вне опасности. По меньшей мере два полицейских получили травмы, не связанные со стрельбой — их машина по пути к месту инцидента попала в аварию. Об этом сообщили в полиции Филадельфии. 

В Белом доме сообщили, что Трамп проинформирован о происходящем в Филадельфии и следит за ситуацией.

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