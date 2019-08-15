Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации. Об этом сообщает ее представитель Александра Лукьяненко.

13 июля Соболь объявила голодовку в знак протеста против отказа в регистрации, напоминает РИА Новости.

7 августа на заседании Центризбирком не удовлетворил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Перед этим рабочая группа ЦИК, рассмотрев жалобу Соболь, рекомендовала оставить ее без удовлетворения. Центризбирком по результатам рассмотрения жалобы кандидата восстановил восемь подписей, которые ранее были признаны недействительными. Но для регистрации Любови Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает 231 достоверной подписи избирателей.

5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего были зарегистрированы 233 кандидата, в том числе 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 кандидатов. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября текущего года.