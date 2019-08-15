"Шаляпин-Фестиваль" собрал под Москвой любителей оперного пения

Второй год он проходит в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа Московской области, где в церкви Казанской иконы Божией матери венчался великий русский певец Фёдор Шаляпин с итальянской балериной Иолой Торнаги.

Начало первого дня фестиваля было омрачено плохой погодой, однако это не стало препятствием для настоящих ценителей творчества великого русского баса и любителей оперы. Межрегиональный Шаляпинский центр представил музыкальную программу "С любовью к истории" с участием солистов Государственного академического Большого театра России Николая Казанского (бас), лауреата международных конкурсов Андрея Дунаева (тенор), дирижера и концертмейстера Московского театра "Новая опера" Александра Жиленкова, солиста Московского музыкального театра АМАДЕЙ Андрея Пичугина (баритон) и солистки Волгоградского театра "Царицынская опера" Ольги Жиленковой (сопрано).

Содружество музыкантов MaxiMusic представило программу "Путешествие по временам и стилям" в исполнении лауреатов международных конкурсов Ирины Максимовой (сопрано), Натальи Мишиной (меццо-сопрано), Никиты Борисова (тенор), Батара Очирова (бас-баритон) и Оксаны Гладковой (фортепиано). Прозвучала вокальная музыка от эпохи барокко до советской эстрады.

Яркой страницей фестиваля стало концертное исполнение оперы Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери", в премьерном показе которой (1898 год) партию Сальери исполнил Фёдор Шаляпин.

Второй день фестиваля открылся церемонией венчания в церкви Казанской иконы Божией матери. Эта традиция была восстановлена год назад. Затем на территории храмового комплекса выступили фольклорные коллективы Сергиево-Посадского городского округа — ансамбли "Забава" и "Медовица", хор русской песни "Марьюшка", фольклорный ансамбль "Хотьковские затеи".

Для гостей и участников фестиваля Музей музыки представил выставку "Традиции русской духовной музыки", отражающую основные этапы развития жанра духовной музыки в профессиональном творчестве русских композиторов.