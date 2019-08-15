Группа Metallica пожертвовал 250 тысяч евро на строительство детской больницы в Румынии

Американская метал-группа Metallica приняла решение о пожертвовании 250 тысяч евро (порядка 279 тысяч долларов) на строительство первой детской онкологической больницы в Румынии. Об этом сообщает занимающаяся сбором средств на этот проект благотворительная ассоциация Daruieste Viata на своей странице в социальной сети Facebook.

Как уточняется, группа сделала пожертвование перед своим концертом, состоявшимся в Бухаресте 14 августа.

Строительство больницы было начато в городе в середине 2018 года, напоминает ТАСС. Ожидается, что оно будет завершено в 2020 году.