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Стрельба в Америке 43 минуты назад

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15 августа 201904:57

В Филадельфии из дома со стрелком смогли выбраться два полицейских

EPA

В Филадельфии из дома, где забаррикадировался стрелок, смогли выбраться два полицейских, заблокированных в здании ранее. Их эвакуировал спецназ, сообщили в полиции.

Штурм продолжается, передает РИА Новости. Стрелок не собирается сдаваться и не идет на переговоры со стражами порядка.

Перестрелка произошла в здании на севере города во время спецоперации по поимке наркоторговцев. Полиция попыталась проникнуть в дом, но преступники встретили стражей порядка беспорядочной стрельбой и ранили шестерых из них. Один из стрелявших был задержан, а другой остался в здании и продолжил отстреливаться.

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