В Филадельфии из дома со стрелком смогли выбраться два полицейских

В Филадельфии из дома, где забаррикадировался стрелок, смогли выбраться два полицейских, заблокированных в здании ранее. Их эвакуировал спецназ, сообщили в полиции.

Update: 2 PPD Officers who were in house with shooter have been safely evacuated by PPD SWAT. Suspect is still armed and inside house. Continue to avoid the area.