ДТП можно будет оформить через приложение

Российские автомобилисты уже осенью смогут оформить ДТП через мобильное приложение и отправить страховщикам электронное извещение. Речь идет об авариях, по которым предусмотрен европротокол — не больше двух участников происшествия, у них есть полисы ОСАГО, а пострадавших нет. Вся процедура займет не более 15 минут, сообщает телеканал "Россия 24".

Это поможет водителям сэкономить время и должно избавить трассы от части пробок. Пилотными регионами для испытания программы станут Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Приложение запускает Российский союз автостраховщиков.