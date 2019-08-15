Массовые протесты в Гонконге продолжаются

В Гонконге сегодня снова ожидаются протесты. С начала недели демонстранты несколько раз блокировали работу аэропорта — одного из крупнейших в мире.

Накануне власти ужесточили правила доступа в здание — теперь туда пускают только с паспортом и авиабилетом. Это нарушило планы протестующих, передает телеканал "Россия 24".

Накануне вечером сотни человек собрались у полицейского участка в одном из жилых районов города и начали провоцировать офицеров. В частности, они направили мощные лазеры на здание, пытаясь ослепить тех, кто находился внутри. Полиция ответила слезоточивым газом.