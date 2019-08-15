Более 10 тысяч гектаров лесных пожаров потушено в России за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 46 лесных пожаров общей площадью 10 538 гектаров. Такие данные СМИ сообщили представители ФБУ "Авиалесоохрана".

На начало суток в России проводились работы по активному тушению 157 лесных пожаров на площади 258 432 гектара, передает РИА Новости.

Наибольшая площадь пожаров, которые тушили, — в Иркутской области (115 633 гектара) и в Красноярском крае (132 199 гектаров).

В связи с пожарами режим ЧС объявлен в четырех регионах страны – Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что сухие грозы могли стать причиной возгораний. Но рассматриваются и другие версии.

По указанию президента РФ Владимира Путина к борьбе с пожарами привлекались 10 вертолетов и 10 самолетов Министерства обороны со специальным оборудованием. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию.