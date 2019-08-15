При посадке лайнера с горящим двигателем в Жуковском пострадали два человека

При аварийной посадке лайнера А-321 с загоревшимся двигателем в подмосковном Жуковском пострадали два человека. Они получили ушибы. Медики оказали им помощь.

В "Уральских авиалиниях", которым принадлежит самолет, уточнили, что двигатель загорелся из-за того, что туда попало множество птиц. ЧП произошло с рейсом U6178 Жуковский-Симферополь. Двигатель загорелся при взлете. Совершая жесткую посадку, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Очевидцы рассказали о том, как происходила аварийная посадка.

Пассажиры были эвакуированы, в настоящий момент они находятся на кукурузном поле. Решается вопрос об их размещении, сообщает РИА Новости.

На место ЧП направлена следственная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства инцидента.