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Аварийная посадка А-321 в Жуковском 12 минут назад

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15 августа 201908:27

Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

Самолет А321 при взлете в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек. Об этом заявили в Росавиации.

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. В результате лайнер приземлился на кукурузное поле на расстоянии более километра от ВПП.


Пассажиры рассказывают, что аэробус стало трясти сразу после взлета, а в салоне начало мигать освещение, появился запах гари. Как сообщает "Россия 24", перед посадкой экипаж выключил двигатели и убрал шасси, чтобы посадить самолет на поле на фюзеляж.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщают в МЧС, все они эвакуированы и живы. Пострадали 10 человек, в их числе три ребенка, у них в основном ушибы и ссадины.

На место происшествия работают сотрудники Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свою проверку ведет транспортная прокуратура, Росавиация сформировала специальную комиссию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета "Уральских авиалиний".

"Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Как сообщает ТАСС, сейчас место аварийной посадки оцеплено, подъезды перекрыты. Сам самолет лежит в кукурузном поле на брюхе параллельно глиссаде взлета.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. За пассажирами направили автобусы, которые доставят их в терминал аэропорта Жуковский.

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