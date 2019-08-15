Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

Вылетевший из Шереметьева в Самару частный самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Москве — у борта отказала гидросистема, сообщает ТАСС.

Приземлившийся самолет принадлежит компании Global Jet, в результате инцидента никто не пострадал.

Сразу после взлета у небольшого лайнера произошел отказ гидросистемы, экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.