На реконструкцию НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске выделят 7,8 миллиарда рублей
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов опубликовал постановление правительства Российской Федерации о выделении субсидий Национальному медицинскому исследовательскому центру имени академика Е.Н. Мешалкина. Теперь все параметры документа предстоит рассмотреть в рамках независимой антикоррупционной экспертизы, сообщает ГТРК "Новосибирск". Проверка завершится 18 августа.
По планам, субсидию из федерального бюджета НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина получит в период с 2019 по 2023 годы. В рамках проекта предполагается проектирование и капитальная реконструкция объекта. Примерная стоимость модернизации клиники составит 7,8 миллиарда рублей. На эту сумму и будет выделена субсидия.
С 2019 по 2020 год более 200 миллионов рублей потратят на проектно-изыскательские работы. Оставшиеся средства на реконструкцию будут направлены в три этапа - порядка 2,6 миллиарда рублей в 2021 году, 2,4 миллиарда рублей в 2022 году и 1,9 миллиарда рублей в 2023-м. Кроме того, специалисты проведут публичный проектный аудит примерная стоимость которого составит 428 тысяч рублей. Эту сумма будет выплачена из доходов исследовательского центра.
Напомним, на базе клиники также планируется открытие Центра протонной терапии. Учреждение появится в Новосибирске до 2023 года.
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