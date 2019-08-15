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Аварийная посадка А321 в Жуковском 50 минут назад
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Самолетом Airbus A321, который сел на кукурузное поле в Подмосковье, управлял екатеринбуржец Дамир Юсупов. Именно он принял единственно верное решение в критической ситуации, когда при взлете стая чаек попала в двигатели лайнера и спас жизни 226 пассажиров и 7 членов экипажа.
Губернатор Свердловской области назвал имена остальных членов героического экипажа — это второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Евгений Куйвашев считает, что всех их, включая командира, нужно представить к государственным наградам.
Дамиру Юсупову 41 год. Общий налет у него составляет более 3000 часов. Он работает в "Уральских авиалиниях" с декабря 2013 года. Юсупов учился в Ульяновском институте гражданской авиации, а после окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. С отличием!
"Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу", — рассказывал летчик о первом вылете уральскому порталу "ПроПолевской".
В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что в прошлом году Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "аэронавигация".
С самого рождения вся жизнь Дамира Юсупова была связана с небом. Ведь его отец был пилотом вертолета Ми-8. И даже свою жену Дамир тоже встретил в воздухе. Правда, тогда он летел в качестве пассажира, а она сидела на соседнем месте. Сейчас у пары уже двое детей, сообщает екатеринбургский сайт 66.ru.
Самолет Airbus A321 следовал из Жуковского в Симферополь. Во время взлета в его двигатели попали чайки, после чего экипаж совершил жесткую посадку на поле недалеко от ВПП. Сам момент столкновения самолета с птицами попал на видео. На борту самолета находились более 230 человек. Пострадали 23 человека.
Как сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов, экипаж самолета отстранен от полетов. "Это стандартная процедура. В этом нет ничего сверхъестественного", — пояснил он.
При этом Скуратов отметил исключительное мастерство и выдержку экипажа при чрезвычайной ситуации. Ведь несмотря на полные баки топлива риска пожара при жесткой посадке "на брюхо" не было, как это произошло 5 мая в аэропорту Шереметьево. КВС Дамир Юсупов мгновенно заглушил все двигатели.
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