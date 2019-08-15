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Аварийная посадка А321 в Жуковском 51 минута назад
Чайки и самолеты: чем птицы угрожают лайнеру
Аварийную посадку самолета А321 в Жуковском комментируют метеорологи. Как большая стая чаек могла оказаться рядом с аэропортом?
Чайки любят воду. Они обитают как на морских просторах, так и на внутренних водоемах. А рядом с международным аэропортом Жуковский протекает Москва-река.
По имеющейся на данный момент информации, после попадания птиц загорелся двигатель. Экипаж принял решение сажать самолет немедленно, не возвращаясь в аэропорт Жуковского. Он отключил двигатели, самолет практически спланировал и сел на фюзеляж в поле. При этом повреждений у фюзеляжа самолета нет, сам борт пожар не затронул, у него отвалился только горевший правый двигатель.
Несколько слов о погодных условиях. Минувшей ночью столичный регион пересек атмосферный фронт. Он отметился дождями, местами даже прогремели грозы. Больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, 15 миллиметров. Столичные аэропорты фиксировали лишь незначительное количество дождя, не боле 2 мм. В районе Жуковского около 4 утра прошел слабый дождь и прогремел гром. На момент аварийной посадки в районе аэропорта погодные условия были простыми: 2-3 балла облачности слоистых форм с нижним краем 270 метров, видимость более 10 километров. Скорость восточного ветра не превышала 3 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов.
То есть погода для полетов была отличная. Однако далеко улететь от Жуковского не удалось. Буквально через минуту после взлета командир связался с диспетчерами и доложил о попадании птицы в двигатель. Согласно данным Международной организации гражданской авиации, в мире каждый год случается около 5 с половиной тысяч столкновений птиц с самолетами. Чаще всего аварии случаются при взлете или посадке. Логично, поскольку птицы держатся подальше от открытого космоса, они летают под облаками. 75 процентов аварий в воздухе происходит на высоте до 300 метров, 20 процентов на высоте от 300 до 1500 и только 5 процентов выше полутора километров.
Между тем, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в связи с инцидентом в Жуковском сообщил РИА Новости, что птицы – это большая проблема для аэропортов. По его словам, чайки и их пернатые собратья зачастую прилетают к воздушным гаваням со свалок, которые расположены недалеко. При этом разбрасывать мусор около взлетно-посадочных полос запрещено нормативными документами.
Кроме того, чаще всего птицы попадают именно в двигатели. Такое происходит почти в половине случаев. Куда реже пернатые сталкиваются с кабиной самолета.
В теории двигатели способны выдержать столкновение с птицей весом до 2 килограмм. То есть одна чайка или один ворон не представляют серьезной угрозы. Но другое дело, когда на пути самолета попадается стая птиц. Если самолет на скорости 320 километров в час столкнется с чайкой, то сила удара составит около 3 200 килограммов на квадратный сантиметр. А если та же птица и самолет столкнутся на скорости 690 километров в час, удар будет в 3 раза мощнее, чем выстрел 30-миллиметрового снаряда.
Таким образом, безобидные пернатые оказываются для самолетов сродни боевых снарядов. Наибольшую опасность представляет попадание птиц в двигатель. Такое столкновения может привести к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, после чего возможно их разрушение и отказ двигателя, в некоторых случаях даже пожар. Попадание птицы в остекление кабины может вызвать его растрескивание, иногда даже разрушение. В этом случае пилоты могут получить серьезные травмы.
Поэтому еще раз стоит отметить грамотные действия экипажа самолета "Уральских авиалиний", которые позволили совершить аварийную посадку и избежать жертв.
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