Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, сняли на видео столкновение лайнера с птицами во время взлета.

На кадрах видно, как за несколько секунд до отрыва от земли в левый двигатель попало несколько чаек, залетевших на ВПП с поля. После этого двигатель потерял тягу и не позволил Airbus A321 набрать высоту. Экипаж посадил самолет на брюхо в кукурузном поле, предварительно убрав шасси и заглушив двигатели.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, в результате ЧП пострадали 23 человека, в том числе пять детей, их состояние не вызывает опасений у врачей.

⚡️ Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета. На видео отчетливо слышно хлопок. pic.twitter.com/6dDiYX4gl6 — Телеканал 360° (@360tv) August 15, 2019

Известно, что командиром воздушного суда был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин. Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко.