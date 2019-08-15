8-498-505-41-70: после ЧП в Жуковском МЧС открыло горячую линию

Главное управление МЧС по Московской области открыло горячую линию после жесткой посадки самолета А321. Ее телефон 8-498-505-41-70.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского рейсом в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Это привело к перебоям в работе двигателей.



После жесткой посадки были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. На место инцидента оперативно выехало 20 бригад скорой помощи, также был задействован вертолет санавиации. Ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Черные ящики самолета уже извлечены, сейчас их изучают следователи, сообщает "Россия 24". В авиакомпании сообщили, что самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. Лайнер был застрахован, и все пассажиры получат положенные выплаты и компенсации.

После осмотра медиков пассажиры, которые захотят вылететь в Симферополь, будут доставлены в аэропорт Домодедово. Авиакомпания обещает разместить их на ближайших рейсах.