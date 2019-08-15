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15 августа 201910:43

Пропавшего в Эльбрусском районе мальчика нашли в районе альплагеря Уллу-Тау

ГТРК "Башкортостан"

Шестилетнего ребенка из Башкирии, пропавшего в Эльбрусском районе, нашли в районе альплагеря Уллу-Тау. Мальчик жив и здоров, медицинская помощь ему не требовалась.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", ребенок потерялся в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Суу накануне днем. На поиски направились 46 полицейских ОМВД России по Эльбрусскому району, в том числе кинологический расчет, 20 добровольцев, включая родственников, а также автомобиль Эльбрусского ВПСО МЧС России, 10 спасателей и две спецтехники отряда Центроспас. маленького жителя Башкирии нашли живым и невредимым.

Главное управление МЧС России по КБР еще раз предупреждает, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Необходимо быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

Текст: ГТРК "Башкортостан"

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