Черные ящики А321 найдены и отправлены на расшифровку

Черные ящики самолета А321, приземлившегося на подмосковное поле, не пострадали.

"Их состояние удовлетворительное. Они находятся на своих местах и подлежат дешифровке", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК)", — подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел сегодня утром из аэропорта Жуковский в Симферополь. На взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Пилоты сумели посадить борт прямо на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Погибших нет. Возгорания лайнера удалось избежать.