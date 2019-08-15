"Аэрофлот" признан самым пунктуальным в топ-20 крупнейших авиакомпаний

"Аэрофлот" по итогам июля 2019 года занял первое место по пунктуальности полетов среди 20 крупнейших мировых авиакомпаний. Этот результат зафиксировало ведущее международное аналитическое агентство OAG (Великобритания).

По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в июле 2019 года "Аэрофлот" выполнил 86,7 процента рейсов точно по расписанию. Российская авиакомпания с отрывом опередила основных конкурентов, значительно улучшив свой показатель пунктуальности по сравнению с июнем — рост составил 1,3 п.п.

Ранее агентство OAG присвоило "Аэрофлоту" высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла "Аэрофлот" стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".

"Аэрофлот" последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. Также авиакомпания планирует внедрять биометрический контроль, который значительно ускорит и упростит предполетные процедуры.