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Аварийная посадка А321 в Жуковском 25 минут назад
Паники не было: пассажиры аварийного лайнера рассказали о посадке
Пассажиры самолета А321, совершившего аварийную посадку на брюхо в кукурузное поле, рассказали, что происходило на борту в момент приземления и после экстренной эвакуации.
По словам одной из пассажирок, несмотря на проблемы с двигателями, пилот самолета смог выполнить экстренную посадку плавно.
"Я сидела в пятом ряду. Пассажиры быстро поняли, что будет экстренная посадка. Садился он плавно, насколько я могу судить, никто серьезных травм не получил. После того, как самолет приземлился, летчику все аплодировали", — рассказала ТАСС Светлана Бабина. После посадки пассажиры помогали друг другу, а пилоту жали руки, говорили "спасибо" и аплодировали, отметила она.
"Только благодаря летчикам посадка прошла, можно сказать, успешно", — добавил еще один пассажир.
"Паника началась, когда уже упали, никто не говорил ничего, а по звукам нам было понятно, что можем сгореть в любую секунду. Кто-то кричал: "Ура, мы приземлились", — сообщила РИА Новости еще одна пассажирка Алиса Брагина. По ее словам, когда бортпроводники открыли правый трап, там было задымление, хотя огня не было видно. Людей туда не пустили и открыли левый трап, через который и эвакуировали пассажиров. Она также добавила, что видела людей с травмами, но их было не много. "Нас не так сильно трясло, я без травм", — отметила она.
По оценке пассажиров, экстренные службы приехали на место ЧП не сразу.
"Мы долго шли по полю к дороге. Потом немного посидели на обочине. Первыми приехали пожарные, потом уже потихонечку скорые и все остальные", — рассказала Светлана Бабина. По ее оценке, ждать помощи пришлось не менее 15 минут. Однако по словам другого пассажира Степана Акопяна, спасатели прибыли только через 40 минут после приземления лайнера.
Между тем, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов уже поблагодарил экипаж за спасение людей.
"Без сомнения, это героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку — никакой паники на борту", — передает "Интерфакс" слова главы региона.
Самолета Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Уже на взлете лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отказали после попадания в них птиц. Лайнер с 226 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. В больницу были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. В основном у пострадавших ушибы и ссадины. В настоящее время в больнице остается одна женщина.
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