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15 августа 201912:00

Тульский пряник отправится покорять космос

ГТРК "Тула"

Тульский пряник отправится на покорение космоса. По инициативе губернатора в Туле испекли специальную партию кондитерских изделий, которые в ближайшие дни отправят на космодром Байконур. Оттуда ракета "Союз" доставит лакомство на Международную космическую станцию, сообщает ГТРК "Тула".

Со своими пряниками на орбиту еще не выходил никто. Этим малышам предстоит стать  настоящими пионерами. Сладости изготовили по традиционному рецепту – с фруктовой начинкой. По словам художника Дмитрия Авдеева, эскиз "космического пряника"  обсуждался 3 дня.

"Задача эта одновременно была и простой, и сложной. Нужно было в стандартную форму "упаковать" что-то запоминающееся и связанное с космической темой. В итоге у нас получился рисунок в виде стилизованного самовара со звездами", – рассказал художник и мастер резьбы пряничных форм Дмитрий Авдеев.

Проект поддержало правительство Тульской области и госкорпорация "Роскосмос". На Байконур спецпряники провожал весь цех. Сопровождать их на МКС будет первый побывавший в космосе робот — Федор. В Тулу путешественники с повидлом прилетят в сентябре.

Текст: ГТРК "Тула"

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