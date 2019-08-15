Выздоровление Неймара может значительно затянуться

Лидер футбольной сборной Бразилии Неймар, который числится в составе французского "Пари Сен-Жермен", но хочет поменять клуб, может не скоро выйти на футбольное поле: его травма, полученная незадолго до Кубка Америки, который игрок пропустил, дала рецидив и требует длительного лечения.

Об этом журналистам издания Le Parisien сообщили медики, которые работали с бразильцем в рамках контракта с "ПСЖ". Врачи предупредили и работодателя Неймара, и его агентов о возможном рецидиве.

Стоит сказать, что нападающий, чей трансфер из испанской "Барселоны" в Париж стал рекордным в мире (222 млн евро) в последние два года дважды попадал к врачам из-за травм правой ноги: в феврале 2018 года он получил перелом плюсневой кости, а в начале лета 2019-го повредил стопу.