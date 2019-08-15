Огненная вспышка: чайки попали в оба двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Чайки попали в оба двигателя самолета "Уральских авиалиний" перед отрывом от земли в аэропорту подмосковного Жуковского. Пассажир лайнера снял на видео птиц на взлетно-посадочной полосе и огненную вспышку в области правого двигателя.

Вылетевший в 06:15 Airbus A321 потерял тягу, едва оторвавшись от земли. Судя по кадрам, стая чаек оказалась на ВПП прямо перед взлетающим лайнером, несколько птиц угодили в двигатели самолета, на борту которого находились 234 человека.

Набрать высоту лайнеру не удалось, экипаж принял решение садиться на кукурузном поле, предварительно убрав шасси и заглушив двигатели. В результате ЧП легкие травмы получили 23 пассажира, в больнице на данный момент остается один человек.

Пассажиры после приземления благодарили пилота Дамира Юсупова за спасение.

СКР возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки пассажирского самолёта.