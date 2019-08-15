На восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге собрано 15 миллионов рублей

На восстановление Успенской церкви в Кондопоге выделят 8 миллионов рублей из федерального бюджета. Всего же будет направлено 15 миллионов, 7 - удалось собрать благотворительному фонду "Северный духовный путь".

Как сообщили ГТРК "Карелия" в пресс-службе правительства, реставраторы провели первичное обследование храма, после чего подготовили предложения по его консервации. Уже выполнены первые необходимые работы.

Решение о восстановлении Успенской церкви нашло поддержку на федеральном уровне. Из бюджета РФ направлено более восьми миллионов рублей. Средства будут затрачены на разработку проектно-сметной документации церкви.

Напомним, страшное известие пришло 10 августа прошлого года: Успенская церковь сгорела. Храм, простоявший почти 250 лет, переживший революцию, Гражданскую войну, антирелигиозную кампанию, Великую Отечественную войну, менее чем за час превратился в обгоревший остов. Вместе с храмом погибли уникальные старинные иконы, иконостас, росписи, церковная утварь. Поджигателем оказался психически не здоровый 16-летний подросток.