Сидел на кочке, пил болотную воду и плакал: как нашли мальчика в омской тайге

Трехлетний мальчик, которого почти двое суток искали в тайге в Омской области почти 600 правоохранителей, спасателей и волонтеров, найден живым.

Истощения и обезвоживания у него нет, но он искусан комарами и мошками.

Ребенок был найден всего в полутора километрах от того места, где остановилась его семья для сбора ягод, сообщает корреспондент телеканала "Россия 24".

В момент, когда на малыша наткнулась группа поисковиков, в которую входили сотрудники Росгвардии и волонтеры отряда "Лиза Алерт", специально прилетевшие из Москвы, он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал.

Сейчас ребенка уже отвезли в больницу Омска.

Ранее сообщалось, что семья приехала в тайгу собирать ягоды, оставив малыша в машине одного. Когда родители вернулись, его уже не было. Три часа они искали сына самостоятельно, но потом обратились в полицию.



Для того, чтобы найти ребенка, были привлечены не только люди, но и техника — два частных самолета, квадрокоптеры, вертолет, вездеходы и другой транспорт.