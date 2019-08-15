Гибралтар отпустил экипаж иранского танкера, США требуют удерживать судно
Капитан и трое членов экипажа иранского танкера Grace 1 освобождены из-под стражи властями Гибралтара.
Власти заморской британской территории в четверг утром, 15 августа, должны были снять арест с иранского танкера. Но, как сообщает издание Gibraltar Chronicle, за несколько часов до того, как это должно было быть объявлено, от американского Министерства юстиции поступил запрос о конфискации судна. Решение дальнейшей судьбы Grace 1 отложено до 16:00 (17:00 по московскому времени).
Судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли подтвердил эту информацию, сообщив, что судно было бы освобождено, если бы запрос о задержании иранского танкера не поступил за несколько часов до запланированного освобождения танкера. Причины запроса США не поясняются, сообщает "Интерфакс".
Иранский танкер Grace 1 был задержан иранскими властями Гибралтара 4 июля по подозрению в том, что он якобы доставлял иранскую нефть в Сирию, невзирая на нарушение режима санкций. Тогда же полиция Гибралтара арестовала капитана, старшего помощника и двух членов экипажа.
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