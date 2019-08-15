Одноклассники первыми запустили добавление друзей по фотографии

Социальная сеть Одноклассники запустила новый способ добавления друзей. Теперь, чтобы добавить нового друга в соцсети, достаточно его просто сфотографировать. При этом приватность пользователей надежно защищена: профиль и имя друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны. Воспользоваться сервисом "Дружба по фото" можно в разделе "Дружбы" в мобильных приложениях ОК: включить камеру, сделать снимок и в один клик отправить запрос на добавление в друзья.

Одноклассники стали первой социальной сетью, предложившей такой способ добавления друзей. Пользователи смогут еще быстрее находить своих близких и делиться с ними эмоциями. Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям не нужно обмениваться ссылками на профиль, вводить данные, искать друзей среди сотен тысяч однофамильцев, фильтровать результаты поиска по месту жительства или учебы. Достаточно сделать фото – и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья. Это позволит начать общение онлайн за несколько секунд.

При этом ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени. Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним.

В основе сервиса добавления друзей по фотографии – собственная технология соцсети по распознаванию лиц на пользовательских фотографиях на базе нейросетей и компьютерного зрения. Одноклассники позволяют за доли секунды находить друзей с точностью свыше 99%. Уникальность технологии заключается в том, что ансамбль нейросетей определяет наиболее вероятностного кандидата для инициатора дружбы.

Найти друга можно, даже если в его профиле в ОК загружены только старые фотографии: технология экстраполирует лицо потенциального друга до момента снимка в приложении. В том случае, если пользователь не будет найден в соцсети, инициатор дружбы получит соответствующее уведомление.

Обновление уже доступно части аудитории мобильных приложений ОК на iOS и Android: в течение недели им смогут воспользоваться все пользователи последней версии приложений.

Технология распознавания лиц на пользовательских фотографиях была запущена в Одноклассниках в 2018 году: сервис автоматически отмечает друзей пользователей на их фотографиях, загруженных в профили в социальной сети.

Марина Краснова, директор по продуктам "Дружба", "Лента" и "Видео" социальной сети Одноклассники: