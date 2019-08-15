Полицейские поколотили врезавшегося в патрульную машину мотоциклиста. Видео

Казахстанские полицейские в городе Алтай (до 2019 года город Зыряновск) поколотили удиравшего от них мотоциклиста.

Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать байкера, однако он игнорировал требования остановиться и в конце концов, уклоняясь от размахивающего дубинкой полицейского, врезался в патрульный автомобиль и безуспешно попытался убежать.

Стараясь пресечь попытки бегству, рассерженные стражи закона изрядно помяли бока мотоциклисту, а затем задержали его. Официальные комментарии по поводу произошедшего инцидента не поступали.