Многочисленные переломы шеи: стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна
Появились результаты вскрытия тела Джеффри Эпштейна, который на днях умер загадочной смертью в тюрьме. Предварительной версией кончины миллиардера считалось самоубийство.
Вскрытие тела показало, что у Эпштейна присутствуют многочисленные переломы костей шеи. В частности, у скандального миллиардера-педофила сломана подъязычная кость, сообщает CNN. Председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден отметил, что подобный перелом чаще всего наблюдается при самоубийстве через повешение. Такие последствия также могут быть в результате удушения.
Издание сообщает, что теперь специалисты, которые проводили исследование, в настоящее время запрашивают дополнительную информацию о последних часах жизни Эпштейна.
Миллиардер, обвиненный в секс-торговле, покончил с собой в ночь с 9 на 10 августа. Версию о его самоубийстве многие ставят под сомнение, поскольку некоторые факты кажутся подозрительными. Например, за несколько часов до случившегося руководство тюрьмы сняло особое наблюдение за Эпштейном.
Некоторые подозревают, что убийство миллиардера могло быть связано с тем, что он знал много пикантной информации о ряде известных людей. В частности, среди клиентов сутенера были замечены Билл Клинтон, Кевин Спейси и якобы даже президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что в особняке Джеффри Эпштейна обнаружили портрет Билла Клинтона, на котором экс-президент США облачен в синее платье, а также красные туфли на каблуке.
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