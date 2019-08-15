"Аэрофлот" поделится "цифровым" опытом с транспортной отраслью
"Аэрофлот" стал членом ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Вступление в ассоциацию ведущей российской авиакомпании позволит внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет применения накопленного "Аэрофлотом" богатого опыта цифровизации и технологий.
Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России. Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.
"Цифровизация — магистральный вектор развития "Аэрофлота" и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. "Аэрофлот" успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве", — сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Заместитель министра транспорта России Алексей Семенов отметил:
"Глобальный опыт "Аэрофлота" важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии. Активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва".
На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в "Аэрофлоте" остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет четвертое место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co. На практике — это более десятка реализованных бизнес-кейсов на базе современных цифровых технологий.
Программа "Интернет на борту", которая реализована на широкофюзеляжных воздушных судах и сейчас распространяется на узкофюзеляжный флот. Система "Монитор руководителя", предоставляющая менеджерам "Аэрофлота" онлайн-доступ к более чем 500 показателям деятельности компании. Оснащение бортпроводников и пилотов планшетами, которые позволяют полностью и детально видеть свое поле работы. Впервые осуществленный в России цифровой проект "Витрина данных налогового мониторинга", не уступающий лучшим западным образцам. Система управления ресурсами, которая сократила среднее время обслуживания самолета между прилетом и вылетом. Система интеллектуальной поддержки эксплуатации воздушных судов, позволившая повысить среднесуточный налет лайнеров "Аэрофлота".
Автоматизация основных бизнес-процессов — от офисной работы до обслуживания пассажиров и самолетов — уже достигла в компании 100 процентов. В планах — дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года.
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