Тренер "Челси" Лэмпард: нас погубили невезение и плохая концовка

Наставник футбольного клуба английской премьер-лиги "Челси" Фрэнк Лэмпард после поражения своей команды в матче за континентальный Суперкубок от другой команды с Туманного Альбиона "Ливерпуля" (2:2, по пенальти – 4:5), отметил, что его подопечным не повезло.

"На мой взгляд, мы были сильнее: немного невезения и плохое завершение, над которым нам стоит поработать, — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА. – Но в целом я вполне доволен и даже горжусь игрой команды. Не люблю проигрывать, мы хотели победить, но сегодня нам чрезвычайно не повезло".

Тренер "аристократов", который сам играл в "Челси", отметил, что его команда провела отличный матч против "Ливерпуля", который строится несколько лет: "Сегодня я увидел то, чего хочу от парней: самоотдача и желание, контроль мяча и его перемещение за спины противнику. Думаю, каждый футболист отдал все и нам не повезло, но это пенальти".

"Ливерпуль" – команда высокого уровня и может забить в любой момент, но мы показали характер и сделали счет 2:2. Против "Ливерпуля" нельзя все время действовать так, как ты хочешь, но наша реакция по ходу матча была хорошей", — сказал Лэмпард.