В Минске стартовали съемки мелодрамы "Хозяйка горы"

Режиссер Екатерина Двигубская приступила в Минске к съемкам сериала "Хозяйка горы". В основу саги легла таинственная легенда о бывшей владелице изумрудных приисков в поселке Каменный, зеленоглазой княжне Тумановой.

В кровавые революционные годы она спрятала свою шкатулку с редкими уральскими изумрудами. Даже под пытками Туманова не выдала свое сокровище и прокляла всех, кто захочет им завладеть. Однако местная 17-летняя красавица Аленка решила бросить вызов Хозяйке горы. "Подари мне свои камушки!" — крикнула она. В тот же день, отец девушки находит в шахте сокровища княжны. С этого момента меняется жизнь не только главной героини и ее семьи, но и всего поселка.

"Это тот редкий случай, когда сценарий позволяет режиссеру самому создать уникальный мир. Тут есть и ведьмы, и другая мистическая нежить. Я думаю, эта история сможет увлечь зрителя, как увлекла меня — я с нетерпением ждала сценария новых серий, пока не получила все!" — рассказывает режиссер Екатерина Двигубская.

Производством картины занимается "Киностудии КИТ" по заказу телеканала "Россия 1". В мелодраме снимутся много известных звезд.

"Фантастическая, точная, глубокая Виктория Толстоганова, с которой мне давно хотелось поработать. Анна Снаткина, которая удивляет самоотдачей, четкостью и погруженностью в роль. Потрясающие Евгений Пронин и Сергей Перегудов, а также моя мама — Наталья Аринбасарова", — говорит режиссер Екатерина Двигубская.

Съемки пройдут в Минске, Гродненской и Брестской областях Белоруссии, а также в Республике Адыгея. Премьера сериала состоится на телеканале "Россия 1".

"В общем, должна получиться очень интересная история!" — пообещала Екатерина Двигубская.