Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе генеральной прокуратуры республики, подчеркнув, что Атамбаеву вручены уведомления со стороны следственной группы Военной прокуратуры Киргизии.

Собеседник агентства отметил, что 62-летний экс-руководитель государства обвиняется в коррупционной схеме, которая позволила ему незаконно обогащаться за счет предприятий республики, а также выдавать в сговоре с рядом должностных лиц Киргизии лицензии.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревает Атамбаева также в попытке совершить государственный переворот, организации убийства, захвате заложников, а также применении насилия в отношении представителя власти.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017-го.