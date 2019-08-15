Завяли розы: Шатунов больше не будет петь песни "Ласкового мая"

Российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов решил исключить из своего репертуара песни группы. Теперь он будет исполнять на концертах только композиции своего сочинения.

Об этом как руководитель группы "Ласковый май" вынужден был рассказать продюсер Андрей Разин. По его словам, Шатунов больше не будет исполнять репертуар музыкального коллектива. Также продюсер отметил, что певец запретил через своего представителя исполнять песни, которые он раньше написал специально для своего альбома, концертов, а также для группы "Ласковый май".

Андрей Разин пояснил, что представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Юрию Шатунову с просьбой заключить договор, согласно которому певец будет петь песни группы "Ласковый май". Российский певец рассказал, что больше не будет их исполнять, поскольку "перерос" данные композиции.

Продюсер музыкального коллектива отметил, что теперь хиты "Белые розы", "Седая ночь" можно будет услышать на концертах лишь в исполнении самого продюсера в качестве солиста группы.

Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов был выписан из больницы после перенесенной операции из-за воспаления гайморовой пазухи. Он планировал отправиться отдыхать в Сочи вместе со своей семьей.