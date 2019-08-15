Маммана покидает "Зенит": аргентинец отправится в аренду в Италию

Аргентинский оборонец чемпиона России "Зенита" Эммануэль Маммана может в самое ближайшее время покинуть берега Невы. На защитника претендует команда итальянской Серии "А" "Сассуоло". При этом, скорее всего, поначалу аргентинец сыграет на правах аренды, но с правом выкупа контракта.

Представители "Сассуоло" готовы рассмотреть вопрос аренды 23-летнего футболиста, который в минувшем сезоне сыграл в составе лучшего клуба России всего 6 матчей из-за травмы. В дальнейшем, как сообщают инсайдеры, итальянцы могут выкупить трансфер игрока за 10-12 млн евро.