С птицами на аэродроме в Жуковском разберется Росавиация

"Службы аэропорта совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям отработали достаточно оперативно. Первая машина МЧС была на месте аварийной посадки аэробуса уже через семь минут, службы аэропорта — через девять минут. Автобусы для перевозки пассажиров были поданы через полчаса", — рассказал в эфире программы "60 минут" первый заместитель гендиректора аэропорта Жуковский Евгений Солодин.

Он сказал, что тех пассажиров, которые несмотря на ЧП хотят лететь в Симферополь, перевозят в Домодедово. А тем, кто решил отложить поездку, будут возвращены деньги за билеты и выплачены компенсации.



Отвечая на вопрос Евгения Попова о системе разгона птиц в аэропорту Жуковский, Солодин сказал, что услуги по взлету-посадке осуществляет Летно-исследовательский институт имени Громова.

В пресс-службе института уже заявили, что все системы, обеспечивающие безопасность полетов из аэропорта Жуковский, 15 августа работали в штатном режиме. В ЛИИ заверили, что аэродром Раменское, на котором расположен аэропорт Жуковский, имеет все необходимые сертификаты, в том числе и на системы орнитологического обеспечения полетов.

Тем не менее Росавиация может провести внеплановую проверку Летно-исследовательского института имени Громова после аварийной посадки А321. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. В результате вышли из строя оба двигателя лайнера. Командир воздушного судна Дамир Юсупов посадил "Аэробус" на брюхо на кукурузном поле. Эксперты отмечают, что командир судна принял единственно верное решение.

По данным Минздрава России, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Пассажиры авиалайнера A321 "Уральских авиалиний" благодарят экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отмечают высокий профессионализм летчиков. Все называют их героями. "Пилоты – красавцы! Посадили птичку", — сказал один из пассажиров самолета.