Лев Прыгунов рассказал о дружбе с Бродским и черном списке "Мосфильма"

Льва Прыгунова называли "Джеймсом Бондом Советского союза". Свою первую — и сразу главную — роль в кино он сыграл в 23 года в фильме "Увольнение на берег", а его партнером по съемочной площадке стал тогда еще молодой Владимир Высоцкий.

Затем, в 1969-м, была роль в "Сердце Бонивура", которая принесла ему не только всесоюзную известность, но и грандиозный успех у миллионов поклонниц. Однако вскоре актер попал в черный список "Мосфильма" и мог работать только на Одесской и Белорусской киностудиях.

Незамеченным не прошло и то, что в середине1960-х Прыгунов женился на сотруднице американского посольства.

Ей было тоже непросто: перед свадьбой Элеонору поставили перед выбором: либо работа в посольстве, либо муж – "враг народа", который уже тогда дружил с Иосифом Бродским.

Элеонора выбрала Льва, в ,1969 году у них родился сын Роман, но вскоре случилась трагедия: в Риге на отдыхе Элеонора погибла в автокатастрофе.

Актер остался один с маленьким ребенком на руках. Несмотря на то, что из Алма-Аты приехала помогать мама Льва, актер был вынужден отдать сына в интернат.

До сих пор с болью вспоминает он, как 8-летний сын при каждой встрече умолял забрать его домой, хотя, как говорит Прыгунов в "Судьбе человека", мальчик находился в очень хорошем интернате, где воспитывались дети народных артистов и дипломатов.

"Конечно, он был недоволен этим, но у меня другого выхода не было", – признается актер.

Через 6 лет после гибели первой жены Прыгунов встретил женщину, с которой они вместе уже почти четыре десятилетия.

Какие отношения у актера с сыном от первого брака? Что вспоминает Прыгунов о Бродском? Кто вычеркнул его имя из черного списка "Мосфильма", и какую роль в его творческой биографии сыграл Анатолий Эфрос, и как судьба деда и отца – "врага народа" – аукнулась в жизни актера?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" — актер Лев Прыгунов.