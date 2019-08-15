Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

Еще один фигурант дела о мошенничестве Baring Vostok Филипп Дельпаль вышел из СИЗО под домашний арест. Он будет находиться под домашним арестом до 13 октября по решению Мосгорсуда. Ему запрещено пользоваться телефоном и другими средствами связи, кроме вызова экстренных служб, а также общаться с потерпевшими, свидетелями и другими обвиняемыми по делу.

Основным фигурантом по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" является Майкл Калви, напоминает ТАСС. Дело возбуждено 13 февраля Следственным комитетом России на основании заявления в ФСБ члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова.

Следствие считает, что Майкл Калви организовал схему по которой полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит был зачтен уступкой акций. Акции реальной стоимостью в 600 тысяч рублей были зачтены по стоимости кредита. Это привело к хищению средств.

Майкл Калви обвинения отвергает. Он считает, что уголовное дело – это попытка миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Калви и экс-директор банка "Восточный" Алексей Кордичев кроме Дальпаля содержатся под домашним арестом. В СИЗО остаются директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.