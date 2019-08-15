Перепутавшая педали водитель устроила погром у Коломенского кремля

Форменный погром у стен Коломенского кремля устроила жительница Балашихи, перепутавшая педали после ДТП. Разрушительный заезд сняла камера наблюдения.

"Похождениям" предшествовала авария, произошедшая около 15:15 14 августа на углу Гранатной и улицы Октябрьской революции: владелица серебристого Subaru опрометчиво вылетела на перекресток и тут же протаранила двигавшийся наперерез Mercedes Benz. После столкновения кроссовер продолжил движение: снес дорожное ограждение, прочертил дугу на газоне напротив Маринкиной башни, разрушил цветочную арку и едва не сбил пешеходов. Остановилась "японка" только у здания Госадмтехнадзора.

На место прибыло несколько карет скорой помощи, но все участники ДТП отделались незначительными травмами.

По предварительной версии, девушка за рулем Subaru после столкновения перепутала педали.