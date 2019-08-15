Парусный спорт. Яна Резникова выиграла чемпионат мира в классе RS:X

В Санкт-Петербурге продолжается традиционная парусная неделя. Едва ли не самым главным событием, ей предшествующим, стал чемпионат мира в классе RS:X среди юниоров. Для российских яхтсменов он стал победным: золото среди девушек взяла Яна Резникова.

Развязкой чемпионата мира стали медальные гонки, в которых между собой сражались только лучшие из лучших. На дистанцию вышли представители Топ-10 данного класса и будущие участники взрослых Олимпиад и чемпионатов мира. Очки в медальной гонке удваивались, а на кону стояло золото.

Перед заключительной гонкой Резникова уступала лидеру женского зачета француженке Манон Пьяназе два очка. Таким образом, москвичке надо было прийти первой и надеяться на осечку конкурентки. Так и случилось: француженка осталась четвертой, а на счету Резниковой стало 26 очков. Этот результат принес ей чемпионство.

"Самое сложное – ожидание на берегу, – сказала чемпионка мира Яна Резникова. – Потому что не накручивать себя, не думать о гонках – это очень сложно. Но в итоге я быстро собралась. Всё произошло очень быстро. Мой самый сильный соперник в медальной гонке – Настя Щедрина. Мы с ней прошли эту гонку лучше всех и финишировали первой и второй. Так что боролись только с ней".

В медальной гонке среди мужчин сложилась похожая картина. С первого же знака израильтяне – Ийал Йохай Зрор и Даниэль Ташташ – захватили лидерство и шли друг за другом на каждом знаке. Вплоть до финиша лучшие друзья не подпускали к себе остальной флот. Именно они и разыграли между собой золото. В этой борьбе удачливее оказался Зрор, который финишировал первым и выиграл чемпионат.